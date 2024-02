Esce di casa domenica pomeriggio e non torna | si cerca Rita Trevisan di Baranzate

Da giovedì 1 febbraio non si hanno più notizie di Lisa Zadra , 33 anni. La donna, residente a Montebelluna, in provincia di Treviso, è uscita di casa ... (fanpage)

“Sta per salutare tutti - esce”. Grande Fratello - il concorrente lascia per sempre la casa

Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce tra i fan del programma. Gli animi in casa non sono per nulla rilassati: gli ultimi e recenti eventi ... (caffeinamagazine)