Enilive nuovo sponsor e tutte le altre novità dall' Assemblea della Lega Serie A

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è svolta oggi l’A, che ha trattato i seguenti punti:IZZAZIONI - "Innanzitutto comeA teniamo a ringraziare TIM per la collaborazione di 25 anni che ci ha consentito di crescere e portare il calcio nelle case degli italiani, con una connessione sempre migliore. Nell’di oggi si è deliberato ilpartner commerciale che sarà “naming” del Campionato diA ed è stato individuato in Eni con, in coerenza anche con la nostra agenda di sostenibilità e di promozioneriduzione dell’impatto ambientale", così ha dato il benvenuto il Presidente...

La Serie A cambia nome dopo 25 anni : non si chiamerà più Serie A Tim, ma Serie A Enilive . La società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la ... (ilfattoquotidiano)

Enilive esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la Lega Serie A, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e ...Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, analizza in conferenza stampa i temi dell'assemblea odierna, conclusa da pochi minuti: "Abbiamo discusso diversi argomenti.Dalla prossima stagione la Serie A cambierà nome, chiudendo dopo 25 anni la parnership con Tim. Nuovo title sponsor sarà Eni con il brand Enilive. La partnership, al via con il campionato 2024/25, ...