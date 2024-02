Enilive | cos'è e di cosa si occupa il nuovo title sponsor della Serie A

Sarà Eni con la sua società di prodotti e servizi per la mobilità Enilive, il nuovo sponsor del campionato di Serie A. Lo ha deciso l'assemblea della Lega Serie A… Leggi ...Novità importanti per la Lega Serie A che dopo 25 anni interrompe la partnership con Tim e cambia title sponsor. Quello nuovo sarà Eni, la multinazionale di Claudio Descalzi che ...Si conclude dopo 25 anni il rapporto tra la Lega e TIM, rimpiazzata dalla società di prodotti e servizi per la mobilità: tutti i dettagli ...