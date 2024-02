Empoli | la sindaca impone a dieci negozi di chiudere alle otto di sera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Ladi, Brenda Barnini, nelle scorse ore ha firmato nove ordinanze di limitazione temporanea degli orari di apertura di altrettanti esercizi commerciali in piazza Farinata degli Uberti, via Spartaco Lavagnini, via Del Papa, via Marchetti e nella zona della stazione. Una ulteriore ordinanza, la decima, è in corso di stesura. I provvedimenti dispongonoattività interessate di osservare come orario di chiusura dell'esercizio commerciale le ore 20 per la durata di tre mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza stessa. Si tratta della prima volta che in città vengono decisi provvedimenti di questo tipo. La decisione di Barnini arriva dopo i fenomeni di degrado e microcriminalità registrati nelle ultime settimane. Non è il primo provvedimento ...