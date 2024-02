Empoli in cerca di imprevedibilità La missione | ritrovare fantasia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Simone Cioni Il punto preso sul campo, alla luce anche dei risultati delle dirette concorrenti, è sicuramente la notizia più positiva dell’ultimo weekend di campionato per l’, che anche contro il Genoa ha confermato un netto miglioramento sotto diversi aspetti. A partire dall’atteggiamento, che la squadra non ha mai smarrito in qualsiasi momento della partita. Poi vengono l’organizzazione e la tenuta difensiva, visto che dopo aver concesso poco a Monza e Juventus, Luperto e compagni si sono ripetuti anche contro i rossoblù di Gilardino. Centralmente la squadra di Nicola concede poco, non dando profondità agli avversari e coprendo bene il campo quando questo non è possibile, ma allo stesso tempo non ha nemmeno sofferto più di tanto l’ampiezza sugli esterni. Quello che invece la partita con il Genoa ha messo in evidenza è una manovra ancora troppo lenta per ...