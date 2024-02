Emma sbarca a Sanremo con chiodo in pelle e svela un progetto per la settimana del Festival

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La cantante salentina è arrivata nella Città dei Fiori, pronta a salire sul palco domani. Su Instagram pubblica una foto che preannuncia la sua scelta di stile per le esibizioni delle prossime serate, oltre che un programma per le giornate di questa

Una finale di Sanremo con il botto quella di sabato 10 febbraio perché per la prima volta nella storia del Festival saranno trenta i cantanti in gara. Negli anni passati, per il minor ...Emma Galeotti nel film I Soliti Idioti 3 – Il ritorno Content creator, sì. E ora anche attrice. Perché Galeotti è nel cast del terzo capitolo de I Soliti Idioti, sbarcato il 25 gennaio al cinema dopo ...Fresco delle sue undici candidature alla 96° edizione dei premi Oscar in programma il 10 marzo 2024, Povere creature! di ...