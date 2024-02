Emma Marrone | l’omaggio al padre a Sanremo 2024 | indosserà le sue collanine

Naike Rivelli commenta la foto di Emma , e lei le risponde per le rime: non è passato inosservato agli utenti di Instagram lo scontro a distanza tra ... (today)

Annalisa Scarrone e Emma Marrone a Sanremo 2024: chi è lo stilista che hanno scelto per cantare all’Ariston Sanremo 24: Emma e Annalisa nuovi singoli [...] ...Emma Marrone si è mostrata da piccola sui social in compagnia del fratello. Anche se sono passati almeno due decenni da quello scatto, la salentina non ha perso lo sguardo profondo che rivedremo sul ...Michele Merlo è stato uno degli allievi di Amici più amati dai fan e che è scomparso tragicamente nel 2021: in suo onore verrà presto pubblicato un libro dedicato a lui ...