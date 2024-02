Emanuele Filiberto parla della morte del padre | “Giovedì sembrava già arrivata la fine | poi un’inattesa ripresa Mia madre è inconsolabile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Mia: ha perso l’amore e l’uomovita”. Intervistato dal Corriere,racconta il dolore provato in queste ultime ore da Marina Doria dopo ladel marito Vittoriodi Savoia. I due si erano conosciuti fin da quando erano bambini a 12 anni poi si erano innamorati da ragazzi a Ginevra, inuna volta sposati nel 1970 sono rimasti sempre insieme per 54 anni. “Hanno vissuto l’uno per l’altro, un’intera vita: mamma tra pochi giorni spegne 89 candeline ed è distrutta, adesso dovrò pensare a lei prima di tutto”, ha spiegato il figlioche ha poi ricordato le difficoltà dell’intera famiglia Savoia in questi istanti. Inle ultime ...