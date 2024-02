Emanuele Filiberto e l’eredità del padre | l’annuncio spiazza tutti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Personaggio tv. –in un’intervista al «Corriere della Sera» ha parlato del suo ruolo dopo la scomparsa del, Vittoriodi Savoia, e ha chiarito come è avvenuta la morte del genitore. «È un’ora dura sì, si piangono i morti ma bisogna prendersi cura dei vivi, di mia madre che è inconsolabile perché ha perso l’amore, l’uomo della vita. Si erano innamorati da ragazzi a Ginevra ma si erano conosciuti sin da bambini a 12 anni. E hanno vissuto l’uno per l’altro, un’intera vita: mamma tra pochi giorni spegne 89 candeline ed è distrutta, adesso dovrò pensare a lei prima di tutto», ha dichiarato il 51enne ginevrino. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Vittoriodi Savoia, chi è il presunto figlio: è famoso e fa il cantante Leggi ...

Dopo la morte lo scorso sabato dell'ultimo erede al trono sabaudo, Vittorio Emanuele di Savoia, adesso la domanda è una sola, cosa ha lasciato (e potrà lasciare) in eredità al figlio Filiberto. La ...Febbre alta che non passava mai. Questi sono ad ora gli unici dettaglia sulla morte di Vittorio Emanuele di Savoia avvenuta il 3 febbraio ad 86 anni. Lo racconta il Corriere della Sera, che spiega com ...Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele, ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. «Mi sento il nuovo capofamiglia prima di tutto, e alla guida di un Casato che quando ...