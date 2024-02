Emanuele Filiberto di Savoia | Ora sento la responsabilità di guidare il casato

Potevano esser di più, ma a parte tre annunci sul Corriere della Sera, in pochi hanno lasciato un necrologio a Vittorio Emanuele , morto a 86 anni. ... (open.online)

Come è morto Vittorio Emanuele di Savoia, che si è spento il 3 febbraio a 86 anni. Il figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, noto come “il re ... (thesocialpost)

Lo spiega Emanuele Filiberto di Savoia in un'intervista al Corriere della Sera dopo la morte del padre. «Questa è la prima responsabilità ed eredità che mi lascia: di guidare i nostri Ordini che hanno ...« Mi sento il nuovo capofamiglia prima di tutto, e alla guida di un Casato che quando nonno Umberto II morì era ridotto a 30 cavalieri dei nostri ordini ..."Questa e' la prima responsabilita' ed eredita' che mi lascia: di guidare i nostri Ordini che hanno decine di delegazioni in Italia, 17 delegazioni estere e sono attivi con progetti umanitari in tutto ...