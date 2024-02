Elon Musk | c' è un problema di droga nelle aziende?

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Secondo il Wall Street Journal, il miliardario avrebbe fatto pressioni sui manager di Tesla e SpaceX per consumare stupefacenti in sua compagnia

Secondo una Corte del Delaware, l'emolumento da 56 miliardi riconosciuto all'amministratore delegato di Tesla non si spiega. E va annullato (wired)

Neuralink, la start up americana di bioingegneria, di cui Elon Musk è co-fondatore, ha impiantato un micro chip nel cervello di un primo paziente ... (romadailynews)

Elon Musk , l’uomo più ricco del mondo, non smette di catalizzare l’attenzione mediatica, oscillando tra il genio visionario responsabile di ... (thesocialpost)

Per essere compatibile con la realtà “umana” e diventare un reale alleato dell’informazione veritiera, l’intelligenza artificiale dovrebbe ... (giornalettismo)

Musk avrebbe protetto Jurvetson permettendogli prima di prendere un congedo dal consiglio di amministrazione e successivamente collocandolo alla direzione di SpaceX. Molti attuali ed ex direttori di ...Nonostante il clamoroso fail del 2019, qualcuno ha provato a colpire di nuovo i vetri del Tesla Cybertruck con una pallina di acciaio."Ruffi insegna in modo molto speciale tecniche, ricette e ingredienti che alcuni non sapevano nemmeno che esistessero, anche se li mangiano tutti i giorni. Tipo il glutammato del dado..." ...