Elkann smentisce Stellantis-Renault | i dubbi restano Dalle auto agli esuberi | l' affare l' hanno fatto i francesi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Neanche il tempo di indignarsi, che Johnha smentito qualsiasi intenzione di fondere insieme. Gli crediamo? Qualcheo sorge. Più che altro perché la trazione “francese” del colosso dell’motive nato dalla fusione tra Fca e Psa è tutt’altro che una congettura. L’amministratore delegato? Espresso da Parigi. Il cda? A maggioranza francese. Il top management? Ad ampia maggioranza transalpina. Ma c’è molto di più.produce in Francia un milione di veicoli, in Italia la metà. E i modelli non sono equamente divisi: perché da noi se ne fanno sette, oltre le Alpi, quindici. Non è finita qua: leibride ed elettriche, il futuro della mobilità, vengono realizzati in tutti gli stabilimenti, solo in uno (che ...