Elezioni | Nappi e Mastroianni | niente fughe in avanti sulle amministrative a Caserta

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Lega):inin provincia di“Con riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa della provincia diin ordine alle candidature per ledel prossimo giugno, si conferma che la Lega Campania avvierà il confronto con gli alleati del centrodestra e le aggregazioni civiche attive nei territori interessati che si riconoscono nei nostri valori, soltanto all’esito delle decisioni assunte negli organismi di partito. Le indiscrezioni apparse sono quindi da ritenersi premature e non concordate”. Così in una nota congiunta Severino, responsabile ...