Elezioni comunali a Ferrara | Anselmo scioglie la riserva e sfida Fabbri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – La decisione sembra essere ormai presa. E pare essere quella di scendere in campo ere il sindaco Alanalle prossimeamministrative. Una scelta a lungo ponderata, che l'avvocato Fabiodei casi Cucchi e Aldrovandi vuole comunicare di persona ai suoi sostenitori e alla città in un incontro fissato per venerdì. Per ora si limita a poche parole. "È ora di porre termine a quella che qualcuno ha già definito 'lainfinita'. Non è una decisione facile da prendere - così il legale -. Non posso farlo a cuor leggero. In questi mesi è stato bellissimo il contatto con la gente. Un calore ed uno stimolo importante che ho avuto la fortuna di poter sentire in tanti momenti di vita vissuta intensamente, anche se non sempre facile. ...