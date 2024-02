El Salvador | il presidente più cool del mondo non è così tanto cool

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È Nayib Bukele, è a capo di Ele ha appena vinto un secondo mandato dopo aver forzato la costituzione. Ha creato un regime di sorveglianza per battere i narcotrafficanti e il corso legale al bitcoin non ha cambiato l'economia locale

Una vittoria annunciata : altri 5 anni come presidente per Nayib Armando Bukele Ortez (classe 1981) che ripete mandato come la più alta carica del

presidente del piccolo Paese dell'America centrale con una percentuale bulgara di consensi: oltre l'85% degli oltre 6 milioni di cittadini della nazione. Migliaia di sostenitori di Bukele hanno ...Nayib Bukele si è dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del 4 febbraio 2024 senza attendere i risultati ufficiali. La questione della sua rielezione, nonostante il divieto costituzionale, ...Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha dichiarato di essere stato rieletto per un secondo mandato, con l'85 per cento delle preferenze per lui e il suo partito Nuevas Ideas. Non ci sono però ...