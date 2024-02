El Salvador | Bukele verso rielezione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 1.07 Urne chiuse in Ele il Paese centroamericano attende di sapere se la popolarità del presidente Nayib, che gode di un indice di gradimento del 90%, gli consentirà di essere rieletto al primo turno e di ottenere un'ampia maggioranza nell'Assemblea. Circa 6,2 mln di elettori, tra cui più di 700 mila all'estero,in particolare negli Usa,sono chiamati a votare per le presidenziali e legislative. La confer ma del presidente uscente Nayibper un secondo mandato è attesa come un dato di fatto.

El Salvador, al via le elezioni presidenziali: Bukele favorito 04 febbraio 2024 Urne aperte a El Salvador dove oltre sei milioni di elettori sono chiamati al voto per le elezioni presidenziali e quell ...Per poterlo fare Bukele, grazie ad un Parlamento e a una Corte suprema a lui vicini, si trova dall'1 dicembre 2023 in licenza per sei mesi, fino al giorno in cui è previsto l'insediamento del ...