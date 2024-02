Effetto stratosferico se rivelasse il motivo del suo ricovero | i rumors pesanti su Kate

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Middleton è tornata a casa dopo ben 13 giorni di. Sull'operazione all'addome che l'ha costretta, e la costringe tutt'ora, a rimanere lontana dai riflettori aleggia un certo mistero. Per l'esperta di cose reali Emily Nash, se la principessa del Gallescosa l'ha trattenuta in ospedale, la notizia avrebbe un". Secondo la giornalista di Hello!, infatti, "è una influencer", quello che dice e che tocca genera reazioni a catena a tutti i livelli.per cui, "se dicesse tutto quello che le è accaduto avrebbe conseguenze stratosferiche. Il potenziale che avrebbe di accendere i riflettori sulla malattia sarebbe senza precedenti. Sono sicura che le è passato per la testa". In ogni caso non si arresta il tam-tam sui motivi ...