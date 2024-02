Editoriale 1 24 | siamo online con la nuova versione del nostro magazine

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 2024 non poteva che cominciare così bene… Abbiamo chiuso il primo mese del 2024 con risultati che prima ad ora ritenevamo impensabili per ilconsiderando la nostra giovane storia. A poco più di un anno dalla pubblicazione delprimo articolo ci troviamo infatti di fronte a numeri Importantissimi, dovuti alla ...

Sembra che Sanremo ogni anno duri di più: e non solo perché i cantanti in gara sono passati dai 24 del 2019 ai 30 di questa edizione, ma perché gli annunci si susseguono ...Greta Rossetti è una delle concorrenti più chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il percorso dell' ex tentatrice di Temptation Island ci ha pensato l' ex tronista ...75 anni, tra i più noti ed apprezzati rappresentanti dell’Editoria Abruzzese, Pino Costa ed il suo gruppo hanno dato vita a numerose pubblicazioni, sia in campo letterario che giornalistico, ...