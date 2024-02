Ecco chi c’era al Loveboat Party di Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sulla Costa Smeralda, nave ammiraglia di Costa Crociere che è ormai il prolungamento ideale sul mare dell’Ariston, è andata in scena un’inedita versione delClub per aprire in bellezza (e con un tocco di marine style) la settimana canora più attesa. Tanti gli ospiti, da Geolier a Cristina Fogazzi, da Mr. Rain alle Goglino Sisters