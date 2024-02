È ubriaco | via la patente Ma non stava guidando

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il rigore delle leggi svizzere non conosce limiti. Ne sa qualcosa un 38enne di Arbon, Canton Turgovia. Gli schiamazzi provenienti dal salotto di casa sua hanno spinto i vicini a chiamare la polizia. Lui festeggiava la nascita del figlio ed era. Gli agenti gli hanno tolto la. "Si sarebbe potuto mettere alla guida" la spiegazione.

