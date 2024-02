È morto Pietro Fioriniello | chef italiano star della tv svedese

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il celebre cuocoPietroha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 3 febbraio a Goteborg, in Svezia, dove viveva e gestiva un ristoranteda oltre 20 anni. Il 60enne, era molto noto in tutto il Paese per via del suo lavoro ai...