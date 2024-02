È morto l’ex ministro della Cultura | Antonio Paolucci | è stato anche direttore dei Musei Vaticani

È morto a Firenze Antonio Paolucci, ex sovrintendente del polo museale Firenze, ex ministro per i Beni culturali durante il governo Dini e anche direttore dei Musei Vaticani. Tra i ...Daniele Segre, morto all’età di 71 anni ...Al centro dell’attenzione l’ultima miniera di carbone ancora in attività in Italia e una delle più dure lotte operaie del secondo dopoguerra. Con la ...“A chi dice che quello che avviene in Palestina è ‘un atto senza precedenti’ chiedo di riflettere perché è necessario criticare la monopolizzazione dell’immagine della vittima”. Nouri al Jarrah, class ...