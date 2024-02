È morto il fantino Dominik Pastuszka | violenta caduta all’ippodromo di Pisa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Èdomenica 4 febbraio ilpolaccoche lo scorso giovedì era caduto da cavallo durante una corsa a ostacoliSan Rossore di. Il cavallo, War Brave, verso metà gara ha urtato un’ostacolo ed è inciampato a terra, ilinvece è stato lanciato in avanti ed è caduto picchiando violentemente la testa.è stato portato all’ospedale in stato d’incoscienza e le sue condizioni sono state critiche fin da subito: ha riportato un trauma toracico e cranico che ha provocato un’emorragia cerebrale. Il 35enne lascia la figlia di un anno e mezzo e la compagna che al momento dell’incidente stavano guardando la gara dagli spalti.era un ...

Il fantino caduto a San Rossore non ce l'ha fatta, si è spento nel reparto di rianimazione dopo giorni di agonia. Soppresso il cavallo ...Ha lottato fino alla fine come un guerriero, così come l’ha definito ieri sui social l’Ippodromo di Merano, Dominik Pastuszka, ma anche l’ultima estrema speranza di un miracolo si è spenta ieri alle 8 ...È morto Dominik Pastuszka, il fantino polacco di 36 anni che giovedì 1 febbraio era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo una brutta ...