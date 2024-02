É morto Fioriniello | cuoco italiano celebre in Svezia Originario di Napoli ha scritto libri e lavorato in Tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E’sabato notte in un incidente Pietrodella Tv svedese noto per il suo lavoro ai fornelli per il programma ‘Fosta dejeten’, trasmesso dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt. L’uomo di 60 anni è stato investito da un tram sabato sera a Goteborg dove viveva e gestiva un ristoranteda oltre 20 anni. “Una volta chef, sempre chef! È con grande tristezza che annunciamo la tragica scomparsa del, padre, marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietroin un incidente avvenuto il 3 febbraio 2024” hala famiglia sull’account Instagram del suo ristorante ‘La Cucina Italiana’, situato al centro di Goteborg. “Lascia una tristezza inimmaginabile nella sua grande famiglia. Non ci sono parole. Ma ...

