È morto Antonio Paolucci | storico dell' arte ed ex ministro del governo Dini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Èa 84 annidei Beni culturali neldi Lamberto, tra il 1995 e il 1996.è nato a Rimini nel 1939 e ha iniziato la sua carriera come funzionario del ministeroa Pubblica istruzione dopo essersi laureato in Storia. All'epoca, e fino al 1975, al ministeroa Pubblica istruzione spettavano i compiti che furono poi affidati al ministero dei Beni culturali.ha lavorato per anni anche nelle soprintendenze. Ha iniziato nel 1980 a Venezia, poi a Verona, a Mantova e infine a Firenze, dove è stato soprintendente'Opificio ...