È morto Antonio Paolucci | ex ministro dei Beni culturali aveva 84 anni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lo storico dell’arteper inel governo Dini, già soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e direttore dei Musei Vaticani, èa Firenze all’età di 84. Nato a Rimini il 29 settembre 1939,si era laureato in storia dell’arte nel 1964 con Roberto Longhi, iniziando la sua carriera nell’Amministrazione statale come funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione (cui fino al 1975 spettavano le competenze in seguito devolute al Ministero della Cultura) nel 1969, avvicinandosi al mondo delle soprintendenze. Dal 1980ha rivestito il ruolo di soprintendente prima a Venezia, poi a Verona, a Mantova e infine a Firenze, dove è stato soprintendente dell’Opificio delle ...

Il notissimo storico dell'arte, gia ministro nel governo Dini, si è spento a Firenze all'età di 84 anni. Benedetto XVI lo volle alle direzione dei Musei Vaticani, ruolo che ricoprì per quasi nove anni ...I messaggi del ministro Sangiuliano, del sindaco Nardella e di Schmidt, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi ...Il mondo della cultura nazionale piange Antonio Paolucci, ex ministro per i Beni Culturali negli anni '90 durante il governo Dini, ex sovrintendente del polo museale di Firenze e direttore dei Musei ...