“È fatta con l’Inter” | svolta decisiva e annuncio a ore del nuovo colpo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nelle prossime ore arriverà anche l’si assicura unda novanta, da aggiungere all’organico di Simone Inzaghi.si gode la vittoria nel derby d’Italia contro la Juventus, che sono valsi tre punti che possono avere un peso specifico enorme sulla lotta per il Tricolore. Grazie all’autorete di Gatti, la squadra nerazzurra si è portata a più quattro lunghezze sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri, costretto a questo punto a sperare in un passo falso di Lautaro e compagni per ambire allo Scudetto. Ma le buone notizie per la compagine nerazzurra non sono finite qui: Simone Inzaghi ha un altro grande motivo per esultare e arriva dal calciomercato. Nelle scorse ore è stato lo stesso amministratore delegato Beppe Marotta a parlare a chiare lettere di Piotr Zielinski: ...