Doppio assalto dei vandali Pallaio a pezzi | auto distrutte

(Di lunedì 5 febbraio 2024)come birilli del bowling. Sabato notte, via Giotto: parte l’ordine e la scorribanda. Dodici vetture parcheggiate negli stalli, finiscono nel mirino di una banda diche si accanisce e devasta. Saltano in aria e ricadono a terra, una decina di specchietti, divelti dalla collocazione tra il finestrino e la parte superiore degli sportelli. Al mattino, la scoperta, non certo piacevole, dei proprietari delle macchine che hanno denunciato il raid alla polizia municipale. Indagini e sopralluoghi per risalire agliri: saranno le immagini delle telecamere istallate nella zona a dare un contributo all’attività investigativa degli agenti. Dalla zona Giotto a San Leo: due coordinate cittadine agli antipodi, eppure collegate dalla scia di violenza che spesso accompagna le notti brave dei gruppi che si muovono da un luogo all’altro ...