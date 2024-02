Dopo 39 anni di servizio | il Vice Brigadiere Finelli va in pensione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto39dinell’Arma va inil. Al termine di una carriera durata 39nelle file dell’Arma dei Carabinieri ilGerardolascia ilattivo per transitare nella grande famiglia dei Carabinieri in congedo. Di origini foggiane, ultimato il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, ha prestatoalla Stazione Carabinieri di Castel Baronia e dal 2013 all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Nel lungo periodo diha ricevuto molti riconoscimenti, dimostrando attaccamento all’Istituzione e ...

