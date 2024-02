' Donne protagoniste del cambiamento' | Cristina Manetti al Magnolfi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Prato, 5 febbraio 2024 - “del” è l’evento della Toscana dellein programma il 10 febbraio 2024 presso il teatrodi Prato alle 17.30. Sul palco,, capo di gabinetto della Regione Toscana dialogherà con Agnese Pini, direttrice di Qn La Nazione Il Giorno Il Resto del Carlino. Il divario tra i sessi, si legge in una nota, è lontano ancora dall’essere superato ma l’apporto femminile può imprimere una svolta, specialmente in tempi difficili come quelli presenti, se si creano le condizioni per l’espressione delle potenzialità femminili. Si affronteranno il tema del raggiungimento della parità di genere, la questione femminile intesa non come aumento della presenza dinella professione, nel ...