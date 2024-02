Donne nella Chiesa | una vescova anglicana parla a Papa e cardinali consiglieri | tra loro uno è accusato di abusi sessuali su una minorenne

Tra le prime collaborazioni avviate ci sono quelle con Assist per i diritti delle atlete e dello sport femminile e la promozione della “Carta etica per il superamento dei divari e delle ...Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - La mutilazione genitale femminile, o taglio, è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei ...Puntata particolarmente frizzante Brando Ephrikian, chiamato al centro dello studio di "Uomini e Donne" per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore con Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi.