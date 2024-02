Donadoni | «Inter la squadra più attrezzata Meritano di vincere»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roberto, ex ct dell’Italia e allenatore di Serie A, ha parlato di-Juventus per Sport Mediaset e della possibilità di Scudetto dei nerazzurri. FAVORITI –è impressionato dalladi Simone Inzaghi: «Chiaro che quando ti trovi a competere contro la tua diretta rivale e dai una dimostrazione di questo tipo metti le basi per un’ottima chance della conquista dello Scudetto. Ci sono tante partite, ma bisogna riconoscere che l’è lapiù. Dà anche la sensazione di aver trovato coesione, i giocatori lavorano con voglia, carattere e volontà. Se lo stanno assolutamente meritando in questo momento».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo ...