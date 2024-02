Domenico Attianese ucciso durante una rapina | la svolta dopo quasi 40 anni

poliziotto ucciso durante una rapina: caso risolto dopo 38 anni . La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... (ilmattino)

NAPOLI – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, accogliendo pienamente le richieste avanzate dalla Procura della ...Poliziotto ucciso durante una rapina: caso risolto dopo 38 anni. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di ...Il sovrintendente di polizia Domenico Attianese fu ucciso il 4 dicembre del 1986. In carcere Giovanni Rendina e Salvatore Allard ...