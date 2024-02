Domenico Attianese | poliziotto ucciso a Napoli durante una rapina | due arresti per l’omicidio dopo 38 anni

poliziotto ucciso durante una rapina: caso risolto dopo 38 anni . La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... (ilmattino)

Svolta nell'omicidio di Domenico Attianese, sovrintendente principale della polizia di Stato, ucciso il 4 dicembre 1986, a Napoli, durante una rapina in una gioielleria del quartiere Pianura. A 38 ...Il sovrintendente della Polizia di Stato venne ucciso il 4 dicembre del 1986 durante una rapina in gioielleria ...NAPOLI – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, accogliendo pienamente le richieste avanzate dalla Procura della ...