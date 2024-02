Domenico Attianese | dopo 38 anni arrestati i due assassini del poliziotto ucciso a Napoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024)durante una rapina: caso risolto38. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di,...

Le indagini hanno avuto ad oggetto l'omicidio del Sovrintendente principale della Polizia di Stato Domenico Attianese, avvenuto il 4 dicembre 1986 durante una rapina in una gioielleria ove il predetto ...L’omicidio di un poliziotto eroe avvenuto 37 anni fa. Due persone inizialmente incriminate ma poi assolte dal processo in Corte d’Assise. E un caso rimasto sempre un cruccio della procura, sino a quan ...Svolta nelle indagini sull'omicidio di Domenico Attianese, sovrintendente principale della polizia di Stato ucciso il 4 dicembre 1986 a Napoli durante una rapina in una gioielleria nel quartiere Pianu ...