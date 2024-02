Dollaro continua a salire | euro a 1 | 0744 usd a minimi quasi 3 mesi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (askanews) – Nuovi rafforzamenti del, con l’che in avvio di settimana cala sotto quota 1,08 sul biglietto verde e si attesta suida. In una intervista rilasciata nel corso del fine settimana il presidente della federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, Jay Powell ha ulteriormente ridimensionato le aspettative sui tagli dei tassi di interesse quest’anno, avvertendo che al momento il direttorio non conta di spingersi più di 75 punti base. In serata l’si scambia 1,dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.