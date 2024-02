Docenti aggrediti | il parere del prof Durante | “Insegnanti delegittimati per mancanza di rispetto | sfiducia nell’istruzione | condizioni di lavoro difficili e ruolo multifunzionale”

Si lavora, tra l’altro, a una norma che contempli la presunzione di danno reputazionale da parte di chi aggredisce un dipendente scolastico, in modo da rendere automatico il risarcimento ...VARESE - Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un'insegnante dell'istituto superiore Enaip. L'arresto è scaturito in seguito all'aggression ...La frequenza di episodi di questo tipo, si legge in una nota “ci allarma e ci mette di fronte a un problema di profondo disagio giovanile, che non va combattuto con sanzioni e… Leggi ...