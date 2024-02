“Djokovic? Ha perso con Sinner perché non era al 100%” Parla il mister del serbo ed esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Jannike Novaksono usciti dai recenti Australian Open di tennis con due animi totalmente opposti. L’italiano si è aggiudicato il primo Grande Slam di una carriera che si preannuncia già leggendaria per i nostri colori, esaltando una nazione intera con le sue imprese. Il vecchio rivale, invece, si è trovato costretto a fare i conti con un’inattesa battuta d’arresto in semifinale, lui che veniva indicato dai bookmaker come il grande favorito del torneo. Quella con, inoltre, è stata la terza sconfitta negli ultimi quattro incroci tra i due, la seconda di fila. A distanza di qualche giorno il coach di Nole, Goran Ivanisevic, è tornato su quel match per chiarire le cose. “Prima o poi avrebbe dovuto perdere, lo sapevamo tutti. È un peccato che sia andata così, ma controse non sei al ...