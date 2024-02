Distrugge a calci la porta di un bus | corsa interrotta tra Pontedera e Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Ennesimo atto vandalico ai danni di un autobus. È successo stamani tra. “Stamani verso le 07:40 un passeggero ha distrutto alaposteriore di un bus della Linea 400 delladelle 6.29 che da Casciana AltaStadio, in provincia di Pisa. Il mezzo stava svolgendo il servizio di trasporto pubblico e a bordo aveva parecchi studenti diretti alle scuole di pontederesi”. Lo segnala Autolinee Toscane. Secondo At, "il danneggiamento è avvenuto in località La Borra tra: l'autista appena si è reso conto dell'accaduto ha fermato il bus per mettere in sicurezza i passeggeri e avvertire le forze dell'ordine” ma il vandalo è ...