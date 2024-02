Disordini nel Cpr di Ponte Galeria a Roma | 14 arresti 

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Sono 14 le persone arrestate dalla Polizia per iavvenuti ieri al Cpr di, alla periferia di. Lo apprende l'AGI. Le proteste erano scoppiate dopo il ritrovamento di un 22enne, originario della Guinea, impiccato con un lenzuolo a un grata. Al momento dei fatti erano presenti 5 carabinieri del Reggimento Lazio, in servizio di ordine pubblico che sono stati oggetto di lancio di sassi e indumenti incendiati. Tra questi 2 militari sono rimasti lievemente feriti, uno alla caviglia - slogatura -, e uno causa sassata ricevuta al polpaccio. Ferita lievemente anche un militare.

rivolta in corso al carcere di Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta. " gravi ssimi disordini, con detenuti che avrebbero asserragliato ... (liberoquotidiano)

È stato trovato impiccato con un lenzuolo, il 22enne originario della Guinea morto stamattina nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte ... (open.online)

17.30 Lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine per placare la protesta scoppiata nel Cpr di Ponte Galeria dopo il suicidio di Ousmane ... (servizitelevideo.rai)

“Se dovessi mai morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta” sono le ultime parole del giovane originario ... (huffingtonpost)

disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria , a Roma , dove questa mattina un giovane della Guinea di 22 anni si è tolto la ... (liberoquotidiano)

ma che nel 2021 è stato teatro di disordini sanguinosi. Il rinvio del voto è stato annunciato in un contesto di conflitto tra l'Assemblea nazionale e il Consiglio costituzionale, che a gennaio ha ...Disordini al termine della partita di San Siro provocati da ultrà nerazzurri: due ventenni denunciati per violenza a pubblico ufficiale ...Roma, 5 febbraio 2024 - Il centro per migranti di Ponte Galeria, a Roma, è stato teatro di gravi disordini e proteste, con sassi e pietre scagliati contro il personale e tentativi di danneggiare la st ...