Discipine giuridiche | confronti all’Istituto “Amabile”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDiritto tra pratica forense e applicazioni pratiche. Doppio appuntamento per l’Ite “” di Avellino.Domani, martedì 6 febbraio, alle ore 11 l’iniziativa “Toghe in erba”, primo incontro del progetto che l’istituto di via Morelli e Silvati porta avanti da diversi anni insieme agli avvocati del foro di Avellino. Ad introdurre i lavori sarà il dirigente scolastico, professoressa Antonella Pappalardo. In programma gli interventi degli avvocati Carmen Pellino, presidente della Camera civile, e Innocenzo Massaro, referente del progetto per la Camera penale. Questo primo incontro è curato dall’avvocato Adele Sessa. Mercoledì 7 febbraio, invece, l’incontro “I giovani alla radio. Dal diritto alla parola alle parole del diritto”. Gli alunni saranno ospiti negli studi di “Gruppo radio Sperone”. In scaletta gli interventi della preside Antonella ...