Diffidati Roma-Cagliari | i giallorossi a rischio squalifica in vista dell’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La, dopo aver ottenuto due vittori consecutive, vuole proseguire la propria rincorsa verso il quarto posto, che significherebbe qualificazione in Champions League. Ora i ragazzi guidati da Daniele De Rossi si ritrovano ad affrontare iltra le mura amiche dello stadio Olimpico, ma nel prossimo turno sarà il momento di vedersela contro l’Inter capolista. Indi questo importante appuntamento i calciatori capitolini dovranno fare attenzione ai cartellini gialli, in particolar modo Lorenzo Pellegrini, Rasmus Kristensen e Diego Llorente che figurano nella lista deie, in caso di ammonizione, sarebbero costretto a saltare la sfida contro i nerazzurri. SportFace.