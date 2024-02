Diciannovesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La capolista Brescia non si ferma più, tanto da dettare legge anche nella, passando a Napoli per 104-83. Si stacca dai lombardi la diretta inseguitrice Venezia, che cade a Reggio Emilia(77-60) e viene raggiunta da Milano, corsara a Pistoia(72-78). Rialza la testa Trento che, dopo otto sconfitte consecutive, risorge contro Varese(90-84). Sorrisi anche per Scafati, che batte Pesaro per 83-82, Sassari su Cremona(86-80), e Tortona che passa a Brindisi(86-77).: I RISULTATI NAPOLI-BRESCIA 83-104 REGGIANA-VENEZIA 77-60 SASSARI-CREMONA 86-80 SCAFATI-PESARO ...