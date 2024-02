Derby ad alta tensione Gli ultrà del Rimini sorvegliati speciali dopo gli ultimi scontri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I tifosi deli recentiin cui sono stati coinvolti. Prima gli incidenti in occasione della partita casalinga del 14 gennaio contro la Torres. L’altro ieri poi la rissa contro i tifosi del Perugia, prima dell’inizio della gara al ’Curi’, per fortuna subito sedata dalle forze dell’ordine. E venerdì sera si giocherà ilad altissimacontro il Cesena al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20,45). Il Gos, il gruppo operativo sicurezza – l’organismo deputato alla sicurezza per gli eventi sportivi – si è già riunito nei giorni scorsi e ha stabilito che ai tifosi del Cesena vengano riservati soltanto i 1.300 posti della curva ospiti: non uno di più, per motivi di ordine pubblico. Ma mercoledì si terrà un nuovo vertice: si ...