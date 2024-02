Depuratore d' acqua in regalo a Pavia | ma il Comune smentisce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Chi richiederà alund’, lo riceverà gratuitamente: ma attenzione, perché si tratta di una truffa da cui ilha preso le distanze. Aè nato un “Bonus”, chiamato così per giocare sull’equivoco legato al bonus idrico con il quale la provincia elargisce contributi destinati al pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti. Il termine “bonus”, inoltre, conferisce una garanzia di serietà a cui viene affiancata un’altra parola in grado di far breccia nei cittadini: “”. Questo “bonus” che permetterebbe ai cittadini di ricevere gratuitamente un, non è mai stato approvato dal. È la stessa amministrazione ...