Deco DS Barcellona | “Thiago Motta? Non seguo il suo lavoro”

Il tecnico lusitano è in scadenza col Porto BARCELLONA (SPAGNA) - Salgono le quotazioni di Sergio Conceicao come prossimo allenatore del ... (ilgiornaleditalia)

Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di stagione non manchino - da... (calciomercato)

Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di stagione non manchino - da... (calciomercato)

2024-02-05 16:00:00 Fermi tutti! Xavi Hernandez ha già salutato la compagnia, per quanto gli obiettivi a disposizione nella seconda parte di ... (justcalcio)

Deco, ds del Barcellona, è stato stuzzicato sulla prossima guida tecnica dei blaugrana, visto l'addio a giugno di Xavi. "Non seguo molto ...Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha rilasciato un'intervista a La Vanguardia, dove ha parlato dei temi d'attualità del club catalano, su tutti l'addio di Xavi a fine stagione: "Non me lo ...Nella giornata odierna, ai microfoni de La Vanguardia, è intervenuto il direttore sportivo del Barcellona, Deco: le sue parole ...