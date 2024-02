Debutta Cap Evolution | la nuova società del gruppo | di cosa si occupa e quali obiettivi ha

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 febbraio 2024 – IlCap investe nel settore del trattamento dei rifiuti e dell’economia circolare. È stata tenuta a battesimo Cap, larealtà guidata dal presidente Nicola Tufo e dal direttore generale Michele Falcone. Per il 2024 sono previsti ricavi pari a 77 milioni di euro, di cui 1,3 milioni derivanti dal trattamento di rifiuti liquidi e 3,8 milioni di euro da energia e biogas. Capmette le sue competenze al servizio della comunità per contribuire a un presente e un futuro più sostenibili grazie a soluzioni innovative a sostegno della transizione ecologica. L’attività Gli impianti I materiali trattati Il rapporto con le comunità locali L’attività “Crediamo che oggi sia sempre più imperativo gestire le risorse in modo circolare e virtuoso, prestando ...

La Pietro Larghi Volley si è tuffata in questa sua prima avventura in serie C, ottenendo 11 punti in 4 giornate. Il lavoro di crescita tecnica e ... (247.libero)

Pechino, 19 gen – (Xinhua) – A margine dell’incontro annuale del WEF a Davos , in Svizzera , molti partecipanti hanno inviato i loro auguri per il ... (romadailynews)

Italia rugby Sei Nazioni diretta oggi 3 febbraio Prima giornata del Sei Nazioni 2024, per la prima volta nel Torneo all'Olimpico si canta God save the King, in tribuna anche Zara ...Italrugby, debutto al Sei Nazioni soddisfacente: esce a testa alta dal confronto con l’Inghilterra (24-27). Applausi all'Olimpico ...Italia rugby Sei Nazioni diretta oggi 3 febbraio A essere educati - come si conviene a un rugbysta - non sta bene lamentarsi davanti all’Inghilterra per le assenze ...