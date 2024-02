De Siervo | «Pirateria? È una battaglia guardie e ladri | continueremo…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, del sistema antientrato da poco in vigore Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, del sistema antientrato da poco in vigore. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono stati vari i siti interrotti, il tempo di intervento è più breve del periodo ipotizzato, è l’inizio di un percorso importantissimo. Da questo punto di vista continueremo a segnalare sempre con maggior insistenza questi indirizzi, per cercare di interrompere la. È un, continueremo a lavorare: la fase sperimentale, anche se lunga, ha dato buoni segnali. Mi volevo poi associare al ringraziamento del presidente Casini per il percorso di 25 anni con ...