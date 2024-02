De Ketelaere alla “Michelangelo” | la proiezione goal-assist con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A quantipuò arrivare conDein campionato? I numeri in termini di“Avresti detto adi smettere di scolpire le sue opere?“. Così disse Berlino nella Casa di Carta esaltando l’arte e ovviamente la grandezza e ambizione del colpo. L’artista scolpiva opere tra teli e blocchi di pietra, Charles Defa la stessa cosa ma conall’interno del rettangolo di gioco. La domanda sorge spontanea: dove può arrivare in termini diin campionato? Prendendo le 20 presenze giocate e i 5attualmente realizzati, Deha una media di 0,25 che, se mantenuta per tutte le giornate rimanenti in ...