Dargen D’Amico a Sanremo 2024 con Onda Alta | testo e significato della canzone | chi è | età | perché porta sempre gli occhiali | Instagram e vita privata del cantante

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è un appuntamento atteso dal pubblico italiano. Tanti gli artisti in gara e, in questa edizione, a salire sul palco dell’Ariston ci sarà anche(ilcorrierecitta.com)Il suo look eccentrico e iconico lo hanno reso un personaggio del mondo dello spettacolo a 360°: non solo musica ma anche televisione, come ad esempio nel ruolo di giudice del talent Sky X Factor. La sua “Dove si balla”, cantata proprio a, aveva spopolato in lungo e in largo. Adessoè in cerca di un nuovo successosu quello stesso palco: ci riuscirà?chi è...